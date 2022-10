Zugausfälle bei Harzer Schmalspurbahnen wegen Krankheit

Ein Zug der Harzer Schmalspurbahn (HSB) kommt am Brocken an.

Wernigerode - Wegen vieler Krankheitsfälle fallen bei den Harzer Schmalspurbahnen kurzfristig Züge aus. Davon seien Fahrten am Freitag und am Sonntag betroffen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. An beiden Tagen fahre der letzte Zug zum Brocken jeweils schon um 12:46 Uhr ab Drei Annen Hohne zum Brocken. In der Gegenrichtung verlasse der letzte Zug den Harzgipfel schon um 13:59 Uhr. Die Fahrplanänderungen ließen sich auch auf der Homepage der Schmalspurbahnen nachlesen.