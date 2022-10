Zoo Halle hat nun eine „Reils-Alm“ mit Tiergehege

Halle - Im Zoo auf dem Reilsberg in Halle können Besucher jetzt auch einen Hauch alpiner Bergwelt erleben. Nach rund eineinhalbjähriger Bauzeit wurde am Mittwoch die „Reils-Alm“ eröffnet. Auf rund 2000 Quadratmeter Fläche entstand eine Anlage mit Gehege und Gastronomie. Dort sind Tierezu sehen, die in alpinen Regionen beheimatet sind. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) sagte, die neue „Alm“ werde zur weiteren Attraktivität des Zoos beitragen.

Rund 900.000 Euro wurden nach Angaben der Stadt in den Komplex investiert. Auf dem Areal sind auch das Bergterrassenrestaurant und ein Picknickplatz. Der etwa neun Hektar große Zoo Halle befindet sich auf dem rund 130 Meter hohen Reilsberg im Norden der Stadt. Rund 250 Tierarten sind hier zu Hause - vom Elefanten bis zum Murmeltier. 2022 rechnet der Zoo nach eigenen Angaben mit etwa 300.000 Besuchern.