Zoll findet über 50 Kilo unversteuerten Shisha-Tabak

Dresden - Bei Kontrollen in Dresdner Shishabars haben Zollbeamte Dutzende Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak beschlagnahmt. Wie der Zoll am Freitag mitteilte, entdeckten die Beamten am Mittwoch insgesamt 50 Kilogramm Tabak ohne jegliche Steuerzeichen. Weitere sechs Kilogramm wurden demnach portionsweise aus den Originalverpackungen entnommen und verkauft - was wegen des Verpackungszwangs für Tabakwaren einen Verstoß gegen das Steuergesetz darstelle. Der Zoll schätzt den Steuerschaden nach Angaben einer Sprecherin vom Freitag auf mindestens 2500 Euro. Gegen die Barbetreiber werde nun wegen Verstoßes gegen die Steuervorschriften ermittelt, hieß es weiter.