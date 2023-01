Zittauer Pflasterstein-Dieb gefasst

Zittau - Rund ein Jahr nach dem Diebstahl von etwa 60 Tonnen Granitpflaster am Bahnhof in Zittau hat Polizei den mutmaßlichen Dieb gefasst. Es handele sich um einen 55-jährigen Mann, teilte die Bundespolizei am Samstag auf Twitter mit. Der Verdächtige sei bereits am 20. Dezember verhaftet worden. Das Kopfsteinpflaster war in einem Zeitraum vom 16. Dezember 2021 bis 3. Januar 2022 am Zittauer Güterbahnhof herausgerissen worden. Die Pflastersteine hatten eine Fläche von 280 Quadratmetern und wogen rund 60 Tonnen. Die Bundespolizei hatte den Wert damals auf 9000 Euro geschätzt.