Zeugen melden aggressiven Mann in Merseburg

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Merseburg - Die Polizei hat in Merseburg nach einem Mann gesucht, der Augenzeugen zufolge einen „pistolenähnlichen Gegenstand“ bei sich getragen haben soll. Zwei Passanten hätten die Einsatzkräfte am Mittwoch verständigt, teilte die Polizei mit. Demnach berichteten die beiden, dass ihnen ein aggressiver Mann aufgefallen sei, der herumgeschrien habe. Einen körperlichen Angriff habe es nach derzeitigen Ermittlungen nicht gegeben. Bei einer Suche im Merseburger Stadtzentrum fanden die Einsatzkräfte die beschriebene Person nicht. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe sich nicht bestätigt, hieß es in einer Mitteilung.