Zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Landtag

Magdeburg - Unter dem Motto „Gemeinsam für den Frieden“ begeht der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge am Sonntag den Volkstrauertag. In Magdeburg gibt es im Plenarsaal des Landtages eine zentrale Gedenkstunde. Dort wird aller Toten der Kriege und der Opfer der Gewaltherrschaften gedacht. Der Volkstrauertag stehe in diesem Jahr unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, wie es vorab hieß. Er zeige auf erschütternde Weise, dass Frieden nicht selbstverständlich ist. Die Gedenkrede im Landtag soll der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn halten, das Totengedenken spricht Vize-Landtagspräsidentin Anne-Marie Keding.

Im Anschluss an die Gedenkstunde ist eine Kranzniederlegung auf dem Westfriedhof in Magdeburg geplant. Landes- und bundesweit sind Gedenkstunden und Kranzniederlegungen geplant, etwa in Halle, Wittenberg, Dessau-Roßlau, Weißenfels und Stendal.