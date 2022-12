Zensus: Befragung der Haushalte in Thüringen beendet

Erfurt - Die Befragung der Haushalte des diesjährigen Zensus in Thüringen ist beendet. Für die Gebäude- und Wohnungszählung werden noch Meldungen eingeholt, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Die Erhebungen der Haushalte gingen vom 15. Mai bis zum 30. November. Etwa 2300 Beauftragte befragten demnach 357.938 Menschen an 80.488 Stichprobenanschriften. Ein Teil der Befragten beantwortete vor allem online weitere Fragen. Für die Gebäude- und Wohnungszählung werden den Angaben zufolge letzte offene Meldungen, auch durch Mahnverfahren, eingeholt.