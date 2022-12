Zella-Mehlis wird zentraler WM-Bahnhof für Wintersport-Fans

Erfurt - Für die Anreise Zehntausender Wintersport-Fans zu den bevorstehenden Weltmeisterschaften im Rennrodeln und im Biathlon in Oberhof setzen die Organisatoren und das Land auf ein umfassendes Bus- und Bahnkonzept. Die im Vorverkauf erworbenen Eintrittskarten für die einzelnen Wettkampftage gelten auch als Fahrscheine auf wichtigen Bus- und Bahnverbindungen, wie die Veranstalter am Montag in Erfurt mitteilten. Der Bahnhof Zella-Mehlis, Nachbarort von Oberhof, wird der zentrale WM-Bahnhof für beide Großveranstaltungen.

„Wir haben uns sehr dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben“, sagte der Oberhof-Beauftragte der Landesregierung, Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert. Deshalb sei es nur folgerichtig, dass man für beide Weltmeisterschaften möglichst viele Menschen dazu ermutigen wolle, mit der Bahn oder mit dem Bus nach Oberhof zu kommen.

Ende Januar finden in Oberhof zunächst Rennrodel-Weltmeisterschaften statt. Von Anfang bis Mitte Februar werden dort dann Biathlon-Weltmeisterschaften ausgetragen. Nach Angaben der Organisatoren sind für die Rennrodel-WM bislang etwa 3000 Tickets verkauft worden, für die Biathlon-Weltmeisterschaften etwa 125.000 Tickets.

Sowohl Schubert als auch die Chefs der Organisationskomitees für die Rennrodel- und die Biathlon-Weltmeisterschaft, Uwe Theisinger und Thomas Grellmann, betonten, das neue Nahverkehrskonzept sei ein Versuch - bei dem es keine Garantie dafür gebe, wie es angenommen werde. „Wir müssen allerdings so ehrlich sein, dass wir davon ausgehen, dass es kuschelig wird“, sagte Grellmann. Während der Biathlon-Weltmeisterschaft würden zwar einige der eingesetzten Züge verlängert, allerdings sei es nicht möglich, zusätzliche Züge fahren zu lassen. Deshalb könnten die Zugkapazitäten an ihre Grenzen stoßen.

Insgesamt rechnen die Organisatoren für die Rennrodel-WM mit 15.000 bis 18.000 Besuchern, für die die Biathlon-WM mit 160.000 bis 180.000 Besuchern.