Zeiss baut Standort Dresden aus

Dresden - Das Technologieunternehmen Zeiss baut seinen Standort Dresden weiter aus. Hintergrund ist die starke Nachfrage an das Unternehmen zur Realisierung von Digitalprojekten im

Gesundheitsbereich und für die Fertigungsindustrie, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Nach der Fertigstellung sollen mehr als 400 Arbeitsplätze entstehen. In den gesamten Komplex plant das Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag zu investieren.

„Das ist eine Bereicherung für den Hochtechnologie-Standort Sachsen und wird das einzigartige Innovationsökosystem aus Wirtschaft und Wissenschaft weiter stärken“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei einem Besuch.