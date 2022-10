Zwickau - Ein zehn Jahre altes Mädchen ist in Zwickau von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden. Das Kind überquerte mit seinem Fahrrad am Donnerstagnachmittag eine Straße in einem Kreuzungsbereich, als es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 35-Jährigen kam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Zehnjährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend ihren Eltern übergeben.