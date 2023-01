Zahlreiche Verkehrsunfälle bei Schnee und Glätte

Erfurt - In ganz Thüringen ist es am Samstagabend zu einer Vielzahl an Verkehrsunfällen aufgrund von Schnee und Glätte gekommen. Dabei wurden etwa zehn Menschen leicht verletzt, von denen einige auch ins Krankenhaus gebracht werden mussten, wie eine Sprecherin der Landeseinsatzzentrale am frühen Sonntagmorgen sagte.

Bei den Unfällen handelte es sich in den meisten Fällen um sogenannte Kleinunfälle ohne größere Auswirkungen, bei denen lediglich Sachschäden entstanden waren. Überwiegend kamen die Fahrzeuge aufgrund der rutschigen Straßen von der Fahrbahn ab oder kollidierten mit anderen Autos, wie die Sprecherin weiter mitteilte.