Zahlen für Thüringer Arbeitsmarkt werden veröffentlicht

Erfurt - Die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur informiert am Freitag (10.00 Uhr) über die Entwicklung des Thüringer Arbeitsmarkts im September. Im August war die Arbeitslosigkeit in gestiegen - 61.500 Frauen und Männer waren ohne Job. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich von 5,4 Prozent auf 5,6 Prozent. In Deutschland erwarten Experten trotz der wirtschaftlichen Talfahrt einen stabilen Arbeitsmarkt und verweisen auf den hohen Arbeitskräftebedarf. Das Ifo-Institut und andere Wirtschaftsforscher rechnen damit, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter trotz Rezession eher zu halten versuchen.