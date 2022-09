Zahl der ukrainischen Schüler steigt weiter leicht

Magdeburg - Drei Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres hat sich die Zahl der ukrainischen Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt weiter leicht erhöht. 5400 Jungen und Mädchen aus der Ukraine würden an den allgemein- und berufsbildenden Schulen unterrichtet, teilte das Bildungsministerium am Montag in Magdeburg mit. Die Zahlen sind am Donnerstag vergangener Woche erhoben worden. Eine Woche zuvor waren es noch 99 weniger.

Mit Stand vom vergangenen Donnerstag sind in Sachsen-Anhalt bisher insgesamt 27 854 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine direkt in den Landkreisen und kreisfreien Städten aufgenommen worden. Nach Angaben des Innenministeriums sind darunter mindestens 6766 Kinder im schulpflichtigen Alter.

Wie das Bildungsministerium weiter mitteilte, sind in Sachsen-Anhalt inzwischen 175 ukrainische Lehrkräfte tätig, die vor allem in den rund 100 Ankunftsklassen unterrichten. Hinzu kämen 55 Lehrkräfte für Deutsch als Zielsprache, die den Kindern und Jugendlichen die deutsche Sprache beibringen sollen.