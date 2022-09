Zahl der Kinder seit der Wiedervereinigung halbiert

Halle - Seit der Wiedervereinigung hat sich die Zahl der Kinder in Sachsen-Anhalt etwa halbiert. Lebten im Jahr 1990 noch 544.500 Kinder unter 15 Jahren in Sachsen-Anhalt, waren es am Jahresende 2021 nur noch etwa 272.400, wie das Statistische Landesamt in Halle am Montag mitteilte. Jede achte Person in Sachsen-Anhalt sei jünger als 15 Jahre, hieß es seitens der Statistikbehörde. 1990 war es noch jede fünfte Person.

Zwischen 2011 und 2021 hatte sich die Zahl der Kinder allerdings leicht erhöht. Sachsen-Anhalt hat rund 2,17 Millionen Einwohner. Am Dienstag (20. September) ist Weltkindertag.