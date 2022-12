Zahl der Grippe-Fälle sehr stark in die Höhe gegangen

Potsdam - Die Zahl der Grippe-Erkrankungen ist in Brandenburg stark in die Höhe gegangen. Vom 3. Oktober bis 18. Dezember registrierte das Land 7519 Influenza-Fälle, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 17 Fälle. Ein extrem starker Anstieg ist landesweit seit Ende November zu verzeichnen, wie am Donnerstag aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorging. Zuletzt wurden 3282 Grippe-Erkrankungen innerhalb einer Woche (vom 12. bis 18. Dezember) gezählt. Die Grippe-Saison kann bis Mitte Mai dauern.

Bei den Fällen je 100.000 Einwohnern ist in Brandenburg vor allem der Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit einer Inzidenz von 695 und Frankfurt (Oder) mit einer Inzidenz von 642 stark betroffen. Deutschlandweit gibt es eine deutliche Zunahme bei Atemwegserkrankungen. Kliniken klagen über eine hohe Belastung.