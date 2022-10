Wolfsburgs Kovac: Ohne Wimmer zum Ex-Club Leverkusen

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss im Spiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Offensivspieler Patrick Wimmer verzichten. „Er hat einen schweren Schlag abbekommen. Das Sprunggelenk ist angeschwollen. Somit ist kein Einsatz möglich“, sagte VfL-Trainer Niko Kovac am Freitag. „Ich hoffe, dass es kommende Woche behoben sein wird.“

Mit zuletzt zwei Pflichtspielsiegen und zwei Unentschieden haben sich die Niedersachsen nach schwachem Saisonstart stabilisiert. Vor allem der 2:1-Erfolg am Dienstag im Niedersachsen-Duell mit Eintracht Braunschweig habe dem Team „gutes Selbstbewusstsein“ gebracht. „Die letzten Ergebnisse haben sehr, sehr gute Stimmung hervorgerufen. Die Spieler sind sehr zufrieden“, erklärte der Ex-Bayern-Coach.

Kovac, der 1996 für drei Jahre in Leverkusen spielte, warnte zudem vor der kriselnden Bayer-Elf. Mit acht Zählern steht der Champions-League-Club auf Relegationsplatz 16, kann den VfL allerdings mit einem Erfolg in der Tabelle überholen. „Ich kann es mir nicht erklären, warum sich die Mannschaft in solchen Bereichen aufhält“, wunderte sich Kovac über seinen Ex-Club. „Leverkusen ist für mich spielstark, hat individuelle Qualität. Im Moment geht der Ball nicht rein. Ich will die Tabelle da nicht überbewerten.“