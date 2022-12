Wolfsburgs Fußballerinnen reisen ins Trainingslager

Faro/Wolfsburg - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg reisen zum zehnten Mal ins Trainingslager an die portugiesische Algarve. Nach zweimaliger coronabedingter Absage bricht der deutsche Meister am 11. Januar in die Nähe der südlichen Stadt Faro auf, wie der Bundesligist am Freitag mitteilte. Zwei Tage vor der Abreise am 20. Januar bestreitet der Club dort ein Testspiel gegen den Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt (17.00 Uhr).

Für den 9. Januar ist der Trainingsstart nach der Weihnachtspause in Wolfsburg vorgesehen. Vor dem Liga-Wiederbeginn beim SC Freiburg am 4. Februar (14.00 Uhr) bestreiten die Wölfinnen daheim noch Testspiele gegen RB Leipzig (24. Januar, 14.00 Uhr) und voraussichtlich vier Tage später gegen den schwedischen Club BK Häcken.

Die Wolfsburgerinnen hatten am Donnerstag in der Champions League den österreichischen Verein SKN St. Pölten 8:2 (3:0) besiegt und sich den Gruppensieg gesichert. Den Einzug ins Viertelfinale hatten die Niedersächsinnen bereits nach dem vierten Gruppenspiel klargemacht.