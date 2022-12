Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat in einem Testspiel gegen Dänemarks Tabellenführer FC Nordsjaelland 1:1 (1:0) gespielt. Der schwedische Nationalspieler Mattias Svanberg brachte die „Wölfe“ am Samstag in der 26. Minute in Führung. Zwölf Minuten vor Schluss glichen die Dänen durch Benjamin Nygren aus (78.). Die Partie während der WM-Pause fand ohne Zuschauer in der Wolfsburger Volkswagen Arena statt.