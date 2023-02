Amelinghausen - Zwei Wölfe sind bei Verkehrsunfällen in der Lüneburger Heide in den vergangenen Tagen getötet worden. Wie die Polizei in Lüneburg am Dienstag mitteilte, stieß ein Autofahrer am Montagabend auf der Bundesstraße 209 zwischen den Ortschaften Neu Oerzen und Drögennindorf (Landkreis Lüneburg) mit einem Wolf zusammen. Das Tier starb noch am Unfallort. Bereits am vergangenen Freitag kollidierte ebenfalls auf der Bundesstraße bei Amelinghausen ein Fahrzeug mit einem Wolf. Das Tier wurde später mehrere hundert Meter von dem Unfallort entfernt tot aufgefunden. Wolfsberater und der Landkreis Lüneburg wurden in beiden Fällen hinzugezogen.