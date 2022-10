Wolf im Landkreis Osnabrück überfahren

Berge - Ein Wolf ist auf einer Landstraße bei Berge im Landkreis Osnabrück überfahren worden. Das Tier sei am Freitagmorgen noch an der Unfallstelle gestorben, sagte eine Polizeisprecherin. Der Wolf sei in einem Waldgebiet plötzlich auf die Straße gelaufen. Ein ankommendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Wolfsberater der Region hatte bestätigt, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handele. Das Alter und das Geschlecht des Wolfs waren zunächst noch unklar.