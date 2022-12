Salzwedel - Nahe der Stadt Salzwedel ist am Samstag ein Wolf angefahren worden. Er sei auf einer Bundesstraße mit einem fahrenden Auto kollidiert, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Das Tier lag zunächst im Straßengraben, rappelte sich dann aber wieder auf und verließ die Unfallstelle. Das Wolfskompetenzzentrum wurde umgehend informiert. Am Unfallwagen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.