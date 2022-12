Wolf auf Autobahn 24 bei Wöbbelin angefahren

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Wöbbelin - Auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg ist ein Wolf von einem Kleintransporter angefahren und getötet worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, ereignete sich der Wildunfall bei Dunkelheit am frühen Morgen unweit der Abfahrt Wöbbelin (Ludwigslust-Parchim). Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Der Mann war in Richtung Hamburg unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als das Tier auf die Autobahn sprang. Der Transporter wurde beschädigt, konnte aber weiterfahren.

Auf der Autobahn 24 kommt es häufiger zu Zusammenstößen mit Wölfen, da in Mecklenburg mehrere Wolfsrudel leben. Es gibt einen regen Austausch mit den Raubtierbeständen in Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Der Wolfskadaver wurde dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV übergeben.