Woidke sieht „Vielfalt und Zusammenhalt“ mit Cottbuser OB

Ministerpräsident Dietmar Woidke nimmt an der Debatte im Landtag teil.

Cottbus - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht mit dem künftigen Cottbuser SPD-Oberbürgermeister Tobias Schick die Grundlagen für einen erfolgreichen Strukturwandel gelegt. „Der mit dem Kohleausstieg verbundene Strukturwandel macht Cottbus interessant für Investoren. Die Ansiedlung von Unternehmen braucht jedoch Weltoffenheit, auch wegen der benötigten Fachkräfte“, teilte Woidke, der auch SPD-Landeschef ist, am Montag in Potsdam mit. Niemand solle um seine Sicherheit besorgt sein müssen. „Vielfalt und Zusammenhalt sind die Basis für große Entwicklungschancen. Diese Basis ist stabil.“ Das zeige das Wahlergebnis von Schick. Der SPD-Mann siegte bei der Stichwahl am Sonntag mit 68,6 Prozent vor AfD-Bewerber Lars Schieske, der auf 31,4 Prozent kam. Der Parteivorstand der SPD beglückwünschte Schick bei Twitter zum Erfolg.