Woidke begrüßt Aus der Corona-Maskenpflicht im Fernverkehr

Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg, aufgenommen in der Tür zu seinem Büro in der Staatskanzlei.

Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält die geplante Abschaffung der Corona-Maskenpflicht im Fernverkehr zum 2. Februar für den richtigen Schritt. „Ich freue mich, dass sich damit der von Brandenburg vorgeschlagene und unter anderem mit Berlin abgestimmte Termin auch im Fernverkehr durchsetzt“, sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. „Das ist viel besser und für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbarer Weg als ein Termin-Flickenteppich.“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Freitag angekündigt, dass die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr zum 2. Februar fallen soll. Er begründete das damit, dass sich die Pandemielage stabilisiert habe. Zum gleichen Datum müssen auch in Berlin und Brandenburg keine Masken mehr in Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs getragen werden.

Der Brandenburger Regierungschef verwies auf Gespräche mit Nachbarländern. „Das ist auch Ergebnis der engen Abstimmung vergangene Woche unter einigen Ländern“, sagte Woidke. Im öffentlichen Nahverkehr ist ab 2. Februar auch in Mecklenburg-Vorpommern keine Maske mehr notwendig. In Sachsen endet die Maskenpflicht bereits am kommenden Montag (16. Januar). In Sachsen-Anhalt ist sie schon am Neujahrstag weggefallen.