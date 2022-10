Wohnmobil rast in Stauende: 50-jähriger Fahrer tot

Hohe Börde/Hohenwarsleben - Ein Wohnmobil ist auf der Autobahn A2 nahe Nordgermersleben (Börde) an einem Stauende auf einen Sattelschlepper aufgefahren. Der 50-Jährige Fahrer des aus Regensburg (Bayern) stammenden Fahrzeugs starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen, wie der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizei in Hohenwarsleben mitteilte.

Der Mann habe bei dem Unfall am Freitagmittag noch versucht nach rechts auszuweichen. Dabei sei die Fahrerseite des Wohnmobils mit sehr hoher Geschwindigkeit gegen das rechten Heck des Sattelzuges geprallt. Dessen 62-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Während der Bergungsarbeiten und der Reinigung war die Fahrbahn in Richtung Hannover zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bornstedt umgeleitet.