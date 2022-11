Wohnmobil in Mühlhausen abgebrannt: Gut 10.000 Euro Schaden

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung.

Mühlhausen - Ein Wohnmobil ist am Dienstagvormittag in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) niedergebrannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache wird ermittelt. Es gebe Hinweise auf einen technischen Defekt, sagte ein Sprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Nutzer den Wohnwagen kurz vor dem Feuer abgestellt. In dem Wohnmobil lagerten auch Gasflaschen, die von den Einsatzkräften erfolgreich gekühlt werden konnten, wie es hieß.