Wochenlang kleinere Einschränkungen auf der A7 bei Göttingen

Göttingen - Auf der Autobahn 7 bei Göttingen wird es in den kommenden Wochen immer wieder zu kleineren Einschränkungen kommen. Der Grund: Es sollen Bohrkerne entnommen werden, um Instandsetzungsarbeiten planen zu können. Betroffen ist demnach der Abschnitt zwischen Göttingen-Nord und Hann. Münden-Hedemünden in beide Fahrtrichtungen. Jeweils zwischen 8 und 16 Uhr könne es ab Sonntag unter anderem Sperrungen oder verkürzte Beschleunigungsstreifen geben, teilte die Autobahn GmbH am Donnerstag mit. Die Einschränkungen dauern den Angaben nach voraussichtlich bis zum 5. Februar.