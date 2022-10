Wittorfer Brauerei ruft Stadtbrause wegen Gärung zurück

Neumünster - Die Wittorfer Brauerei aus Neumünster hat eine Stadtbrause zurückgerufen. In Dosen der Sorte Stadtbrause Zitrone mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. März 2023 könne es zu einer Gärung mit Gas- sowie Alkoholbildung kommen, hieß es am Montag auf dem Portal lebensmittelwarnung.de. Die Warnung gelte für die Bundesländer Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Durch zusätzliche Kohlensäure könnten Dosen aufplatzen, warnte das Unternehmen. Verbraucher sollen die Dosen entsorgen, der Kaufpreis werde erstattet. Kunden könnten sich unter der Rufnummer +49 151 50004321 oder per E-Mail an [email protected] an die Brauerei wenden.