Wirtschaft spürt Entspannung, bleibt aber unter Druck

Selten wurden Firmen und Verbraucher von einer derartigen Multi-Krise in die Zange genommen. In der niedersächsischen Wirtschaft könnten die ärgsten Befürchtungen zum Energiepreis-Schock überwunden sein. Die Risiken sind dennoch beträchtlich - auch an anderen Stellen.

Hannover - Die insgesamt stabile Energieversorgung lässt die Unternehmen in Niedersachsen ein wenig optimistischer werden, doch viele Unsicherheiten halten die Wirtschaft unter Druck. Laut der Dachorganisation der Industrie- und Handelskammern (IHKN) bleibt der Ausblick unterm Strich „deutlich negativ“ - allerdings gehen etliche Firmen mit „etwas aufgehellten Erwartungen“ in die nächsten Monate.

Während im dritten Quartal des abgelaufenen Jahres noch zwei Drittel (66 Prozent) der befragten Betriebe eine schlechtere Entwicklung vorausgesehen hatten, waren es im Schlussquartal spürbar weniger (44 Prozent). Absolut gesehen lag dieser Wert aber weiter auf recht hohem Niveau. Einen günstigeren Trend nahmen nur 9 Prozent an, was immerhin einer Verbesserung zum Zeitraum von Juli bis September entspricht (4 Prozent). An etwa gleichbleibende Geschäfte glaubten zum Jahresende 46 Prozent der Mitglieder, zuvor waren es 30 Prozent gewesen.

„Die Wirtschaft steht vor der großen Herausforderung, Energie zu sparen und mit enormen Preissteigerungen zurechtzukommen“, erklärte die Hauptgeschäftsführerin des Kammerverbands, Maike Bielfeldt, am Freitag. Wegen der Preisbremsen für Gas und Strom gebe es „gewisse Planungssicherheit“. Infolgedessen kletterte der Gesamtindikator für das niedersächsische Wirtschaftsklima zwischen Oktober und Dezember von 62 Punkten im Jahresviertel davor auf zuletzt 85 Zähler.

Auch in der Beurteilung ihrer aktuellen Lage gewannen Betriebe leicht an Zuversicht. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) von ihnen äußerten sich in der Summe zufrieden, ein geringfügiges Plus zum Vorquartal. 27 Prozent bezeichneten die Situation vor dem Jahreswechsel sogar als gut, auch dieser Anteil stieg etwas an. Daneben gaben sich 17 Prozent weiterhin unzufrieden, 7 Punkte weniger als noch im Spätsommer und Frühherbst. Die Daten sind indes nur eine Momentaufnahme – wie sich die wacklige Konjunktur nun 2023 entwickelt, ist eine andere Frage.

Bielfeldt hob vor allem die Inflation der Energie- und Rohstoffpreise hervor. Über drei Viertel (78 Prozent) aller befragten Firmen hätten diesen Punkt als Hauptrisiko genannt. Besonders betroffen sei die Grundstoffindustrie mit Chemie, Zement, Papier und Glas. Nicht ganz so heftig sei es bei Auto- und Maschinenbauern, dort belasteten aber Lieferprobleme bei Mikrochips und anderen Vorprodukten das Geschäft.

Zunehmend kritisch werde außerdem der Mangel an qualifizierten Fachkräften. 64 Prozent der Betriebe antworteten in diese Richtung.

Für die Einzelhändler sei das Weihnachtsgeschäft besser als erwartet gelaufen. Gleichwohl hätten negative Einschätzungen überwogen, denn die Verbraucher gaben wegen eigener Sparzwänge weniger Geld aus. In der Gastronomie trübten außer diesem Effekt noch der Personalmangel sowie die Verteuerung von Lebensmitteln und Energie die Stimmung.

Die wieder steigenden Zinsen lassen den Kammern zufolge überdies die Nachfrage nach Privat- und Investitionskrediten sinken - mehr Firmen sehenn auch Finanzierungsrisiken. Recht volle Auftragsbücher trugen die Baubranche durch die vergangenen Monate, speziell im Wohnungsbau dürfte sich dies ändern. Im Verkehrssektor brachten zurückgehende Kraftstoffpreise Entspannung, Fahrpreise sollen aber häufig steigen.