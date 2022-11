Wirtschaft kritisiert höhere Grundsteuer

Eine Frau steckt Eurobanknoten in einen Umschlag.

Hannover - Niedersachsens Wirtschaft warnt davor, dass eine steigende Grundsteuer-Belastung den inflationsbedingt schon starken finanziellen Druck auf Verbraucher und Unternehmen noch vergrößern könnte. In knapp einem Zehntel der Kommunen im Land habe es seit dem Jahresbeginn eine „im Durchschnitt sehr deutliche“ Erhöhung der sogenannten Hebesätze gegeben. Dies teilte der Kammer-Dachverband IHKN am Dienstag in Hannover unter Berufung auf eine Betriebsumfrage mit. Bei der Gewerbesteuer gehe es mancherorts ebenfalls nach oben.

Die oft enormen Kostenzuwächse machen auch den Kommunen das Leben schwer, etwa beim Betrieb von Bädern oder öffentlichen Firmen. Statt aber zunehmende Hebesätze zu beschließen, sollten sie nach anderen Ausgleichsmöglichkeiten suchen, schlug IHKN-Chef Andreas Kirschenmann vor: „In der prekären wirtschaftlichen Lage sind Steuererhöhungen das Letzte, was Unternehmen und Bürger gebrauchen können.“

Beim Thema Grundsteuer kommt hinzu, dass die nötigen Zusatzangaben wegen der reformierten Berechnungsgrundlagen viele Grundstücks- und Hauseigentümer zu verwirren scheinen. Die Länder-Finanzminister hatten entschieden, die Abgabefrist bis Ende Januar zu verlängern.

Bereits in den Vorjahren gab es vor allem bei der Gewerbesteuer eine erhebliche Spannweite in Niedersachsen. Im Herbst 2021 hatte der IHKN noch vom „Abebben der Erhöhungswelle“ gesprochen - das Gesamtniveau und die regionalen Unterschiede seien jedoch recht hoch geblieben.

Auch im laufenden Jahr gehören nach Kammerangaben unter anderem die Gemeinden Wathlingen (Kreis Celle) und Sande (Kreis Friesland) zu den Kommunen mit den höchsten Hebesätzen. Zu den „günstigsten“ Standorten gehören erneut Bokensdorf (Kreis Gifhorn), Grethem und Hademstorf (Heidekreis), Steinfeld (Kreis Vechta) sowie Waake (Kreis Göttingen).

Hebesätze sind Faktoren, mit denen Städte und Gemeinden das Volumen ihrer Steuereinnahmen beeinflussen können. Höhere Einnahmen müssen dabei mit geringeren Steuern als Standort-Kriterium abgewogen werden.