Windkraftausbau in Niedersachsen soll schneller gehen

Hannover - Der Ausbau von Windkraftanlagen in Niedersachsen soll schneller gehen. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) will das geplante Ausbauziel von 2,2 Prozent der Landesfläche bereits 2026 erreichen, wie er am Montagabend der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung sagte. Dazu wolle das Bundesland ein eigenes Gesetz verabschieden, das Ausbauziele für jede Kommune vorgebe.

Das neue „Wind-an-Land-Gesetz“ der Bundesregierung, das im Februar in Kraft tritt, sieht vor, dass bis Ende 2032 zwei Prozent der Bundesfläche für die Windenergie ausgewiesen werden. „Wir machen es ein bisschen schneller“, sagte Meyer. Das Gesetz sieht für Niedersachsen vor, dass es 2,2 Prozent seiner Landesfläche für die Windkraft ausweisen muss.