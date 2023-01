Wind verteilte Feinstaub an Silvester schnell

Halle (dpa/sa) - Am Silvesterabend haben in Sachsen-Anhalt nach zwei Jahren Böllerverbot in diesem Jahr wieder mehr Menschen Feuerwerke gezündet und so für viel Feinstaub gesorgt. Der Feinstaubwert habe rund zwei bis drei Mal über dem von 2021 gelegen, teilte das Umweltschutzamt am Mittwoch in Halle mit. Jedoch habe der Wind den freigesetzten Feinstaub schnell verteilt, so dass der zulässige Tagesmittelwert nicht überschritten wurde.