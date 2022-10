Wilhelmshavener Segler-Regatta Sailing-Cup vor 20. Jubiläum

Das Segelschiff "Großherzogin Elisabeth" und andere Schiffe nehmen an einer Bootsparade teil.

Wilhelmshaven - Zum 20. Jubiläum des Wilhelmshaven Sailing-Cups werden am Samstag (9.30 Uhr) zur Hauptregatta rund ein Dutzend Traditionssegler und mehr als 1000 Mitseglerinnen und Mitsegler in der Hafenstadt erwartet. Der Wettbewerb ist nach Angaben der Wilhelmshavener Touristik und Freizeit GmbH die älteste Traditionssegler-Regatta an der deutschen Nordseeküste. Die 13 Traditionsschiffe werden bei der voraussichtlich rund achtstündigen Fahrt von mehreren kleineren Segelschiffen und Sportbooten begleitet.

Neben der großen Regatta werden an diesem Wochenende in Wilhelmshaven auch viele weitere maritime Veranstaltungen geboten, darunter Hafenrundfahrten, Schiffsbesuche, ein Piratenfest und ein Hafenschwimmen. Zudem sind mehrere Ausstellungen zu sehen, etwa im Deutschen Marinemuseum und im Küstenmuseum.