Wieder Pferd auf Koppel im Wartburgkreis verletzt

Frankenroda - Im Wartburgkreis ist ein weiteres Pferd auf einer Koppel verletzt worden. Ein Unbekannter fügte dem Tier vermutlich am vergangenen Samstag eine mehrere Zentimeter lange Schnittwunde zu, die tiermedizinisch versorgt werden musste, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Tatort ist eine Koppel bei Frankenroda. In den vergangenen Tagen waren bereits zwei Pferde auf einer Koppel im Treffurter Stadtteil Falken verletzt worden. Die Tatorte liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Taten.

Die Polizei rät Pferdehaltern, ihre Tiere in der Nacht bestenfalls im Stall unterzubringen, statt auf einer abgelegenen Wiese oder Videoüberwachung anzubringen. Zudem werden mehrere Kontrollgänge empfohlen.