Wieder mehr Hilfen bei Kindererziehung gewährt

Spielzeug liegt in einer Kita.

Halle - In Sachsen-Anhalt wird professionelle Hilfe bei der Erziehung von Kindern wieder stärker in Anspruch genommen. Im vergangenen Jahr wurden 27.532 erzieherische Maßnahmen gewährt. Dies teilte das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt am Donnerstag mit.

Damit stieg die Zahl an erzieherischen Hilfen nach einem Rückgang 2020 wieder an. Dennoch sei man unter dem Niveau der Jahre vor der Corona-Pandemie, so die Statistikbehörde.

Am häufigsten wurden 2021 Hilfen in Form von Erziehungsberatungen, Heimerziehung sowie der sozialpädagogischen Familienhilfe gewährt. Die Hauptgründe für die Hilfe waren unter anderem Belastungen durch familiäre Konflikte, eingeschränkte Erziehungskompetenz, Auffälligkeiten in der Entwicklung des jungen Menschen oder seelische Probleme.

Erzieherische Hilfen sind von den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe bereitgestellte Hilfsangebote für Eltern und deren Kinder unter 27 Jahren. Sie kann sowohl freiwillig beansprucht als auch familiengerichtlich angeordnet werden.