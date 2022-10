Wieder etwas mehr Erwerbstätige

Erfurt - Die Zahl der Erwerbstätigen in Thüringen ist zuletzt wieder leicht gestiegen. Nach einem Rückgang in den Jahren 2019 bis 2021 habe sich die positive Entwicklung im ersten Quartal auch im zweiten fortgesetzt, teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag mit. In den Monaten April bis Juni hatten demnach durchschnittlich 1.022.700 Personen einen Arbeitsplatz in Thüringen. Das seien 7400 oder 0,7 Prozent mehr verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Deutschlandweit stieg die Erwerbstätigenzahl im zweiten Quartal um 1,5 Prozent.

Erst am Donnerstag hatte das Statistische Landesamt die endgültigen Daten für 2021 veröffentlicht. Danach ging die Zahl der Erwerbstätigen in Thüringen im vergangenen Jahr um rund 6800 zurück, ein Minus von 0,7 Prozent im Vergleich zu 2020.