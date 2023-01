Sachsen-Anhalt startet kalt und stürmisch in die neue Woche. Der Wetterdienst hat neben einer Warnung vor Sturmboen am Montagmorgen auch eine Unwetterwarnung für den Norden Sachsen-Anhalts herausgegeben.

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf einen stürmischen und trüben Start in die Woche einstellen. Der Montagmorgen startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bewölkt. Zudem warnte der Wetterdienst vor heftigen Sturmboen der Stufe 2-4, die zwischen 10 und 20 Uhr in nahezu allen Landkreisen auftreten können.

Demnach besteht vor allem im Harz, im Mansfelder Land, im Raum Halle und im Burgenland am Montagmorgen Glättegefahr durch Schneematsch oder gefrierenden Regen mit Glatteisbildung. Gegen Nachmittag werden laut DWD in Sachsen-Anhalt erste lokale Regenschauer erwartet. Im Harz kann es bis zum Abend immer wieder zu Schneefällen und örtlichen Verwehungen kommen. Die Temperaturen liegen dabei zwischen vier und sieben Grad, im Harz zwischen minus zwei und minus vier Grad.

Sachsen-Anhalt: Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter

Am Montagmorgen gab der DWD eine Gewitter-Warnung heraus. Zwischen 08.30 Uhr und 09.00 Uhr bestehe bestehe im Altmarkkreis Salzwedel die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern (Stufe 2 von 4).

Auf dem Brocken werden im Tagesverlauf starke Sturmböen und orkanartige Böen zwischen 95 und 120 km/h erwartet. Im Harz sowie an dessen Nordrand kann es zu Sturmböen bis zu 70 km/h kommen. Im Südwesten des Landes werden Windböen bis zu 60 km/h erwartet.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es bewölkt mit einzelnen Schauern, die in den tieferen Lagen für Schnee oder Graupel sorgen. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf drei bis null Grad, im Harz auf bis zu minus zwei Grad. Der starke Wind lässt in der Nacht laut DWD allmählich nach.