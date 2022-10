Wetter in Niedersachsen bleibt mild

Hannover - Das Wetter in dieser Woche wird in Niedersachsen wechselhafter, die Temperaturen bleiben aber sehr mild. Am Dienstag nehme ein Tiefausläufer Einfluss und bringe Niederschläge und Wind mit, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Vor allem westlich der Weser und an den Küsten kommt es zu stürmischen Böen, im Binnenland bleibt es bei Windböen. Die Temperaturen sind für die Jahreszeit mit rund 17 Grad im Binnenland und an der Küste noch sehr mild.

In der Nacht zum Mittwoch lässt der Wind allmählich nach, und es wird Niederschläge geben. Das Temperaturniveau beträgt acht Grad, an den Küsten liegt die Temperatur bei zehn Grad. Am Mittwoch gibt es vor allem in den nördlichen Landesteilen bis hin zu den Küsten Schauer und auch kurze Gewitter. Nach Süden hin bleibt es freundlicher mit sonnigen Abschnitten. Die Temperatur ist weiterhin mit 15 Grad sehr mild.

In der Nacht zum Donnerstag wird es im Harz und im Wendland mit rund fünf Grad kühler, an den Küsten bleibt es mit zehn Grad noch zweistellig. Am Donnerstag ziehen in den westlichen Landesteilen viele Wolken auf, die Temperaturen erreichen 15 Grad. An der Küste weht ein böiger Südwind.