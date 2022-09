Werkstattbrand in Oebisfelde-Weferlingen

Oebisfelde-Weferlingen - Bei einem Brand in einer Werkstatt in Oebisfelde-Weferlingen (Landkreis Börde) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Am Freitagabend habe der 34 Jahre alte Inhaber einen lauten Knall wahrgenommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann stellte beim Nachschauen das Feuer fest, woraufhin er den Notruf wählte. Den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Die Brandursache war zunächst unklar, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Der entstandene Sachschachschaden wird auf etwa 180.000 Euro geschätzt.