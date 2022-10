Werder Bremen strebt zweiten Saison-Heimsieg an

Bremen - Mit einem Erfolg gegen Hertha BSC am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga will Werder Bremen die eigene Negativserie stoppen. Nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen nacheinander - darunter das Aus im DFB-Pokal - strebt die Mannschaft von Trainer Ole Werner den zweiten Heimsieg in dieser Saison an. Die Grün-Weißen stehen zwei Plätze und vier Punkte vor der Hertha auf Rang elf.

Mit den Abwehrspielern Mitchell Weiser und Niklas Stark nehmen es zwei aktuelle Hanseaten mit ihrem früheren Club aus Berlin auf. Auf der Gegenseite sitzt mit Davie Selke ein Ex-Bremer voraussichtlich auf der Bank.

Beim Personal kann Werner auf die zuletzt fehlenden Defensivspieler Milos Veljkovic, Christian Groß und Stark zurückgreifen. Zudem sind die Mittelfeld-Akteure Leonardo Bittencourt und Niklas Schmidt wieder dabei. Kapitän Marco Friedl fehlt wegen einer Sperre nach der Roten Karte in der Partie beim SC Freiburg (0:2).