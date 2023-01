Werder beginnt Vorbereitung in Spanien: Rapp ausgeliehen

Murcia - Ole Werner wollte keine Zeit verschwenden. Bereits unmittelbar nach der Ankunft im Trainingslager im spanischen Murcia schickte der Bremer Trainer seine Spieler am Montagnachmittag zur ersten Übungseinheit auf den Platz. Eine Woche lang bereiten sich die Grün-Weißen im Süden auf den zweiten Saisonteil vor, der am 21. Januar mit der Partie beim 1. FC Köln beginnt.

Werner freute sich, dass es nach der Pause über die Weihnachtstage wieder losgeht und es in drei Wochen dann auch richtig ernst wird. „Ich empfinde die jetzige Pause schon als sehr lang und hätte durchaus Lust auf eine kürzere gehabt“, hatte der Werder-Coach zuletzt in einem Interview der „Deichstube“ gesagt.

Auch die Spieler schienen sich über das Wiedersehen zu freuen. Zumindest waren beim Treffpunkt am Bremer Flughafen, von wo aus es gemeinsam mit dem Team des FC St. Pauli nach Alicante ging, viele gut gelaunte Gesichter zu sehen. Auch Nationalstürmer Niclas Füllkrug schrieb gut erholt ein paar Autogramme. Der Torjäger hatte nach der aus deutscher Sicht enttäuschenden WM ein paar Tage länger Urlaub gemacht, war aber schon vor Weihnachten für ein paar individuelle Einheiten nach Bremen zurückgekehrt.

Insgesamt machten sich 28 Spieler auf den Weg nach Spanien. Werner muss lediglich auf Felix Agu (Reha nach Problemen an der Patellasehne) und Nicolai Rapp verzichten, der bis zum Ende der Saison an den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen wird. Dafür sind in Tom Berger, Tim-Justin Dietrich, Marc Schröder und Lasse Rosenboom vier Spieler aus der U23 in Murcia dabei.

Der 26 Jahre alte Rapp kam in dieser Spielzeit bislang nur auf sieben Kurzeinsätze bei Werder und hatte deshalb um einen Wechsel gebeten. In der Aufstiegssaison war der Defensivspieler noch 28-mal im Einsatz gewesen. Sein Vertrag in Bremen läuft noch bis zum 30. Juni 2024, er kam im Sommer 2021 an die Weser. „Rappo ist auf uns zugekommen, weil er mehr Spielzeit haben möchte, als er sie zuletzt bei uns bekommen hat. Mit der Leihe nach Kaiserslautern wollen wir ihm dies ermöglichen, sehen bei ihm aber auch weiterhin das Potenzial, in der Bundesliga auf mehr Einsätze zu kommen“, sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz zu der Ausleihe.

Ersatz für Rapp soll erst einmal nicht geholt werden. Vielmehr setzen die Verantwortlichen darauf, dass Manuel Mbom und Dikeni Salifou nach ihren Verletzungen die Lücke schließen werden.

In Spanien bestreiten die Grün-Weißen auch zwei Testspiele. Am Mittwoch steht das Duell mit dem spanischen Drittligisten Real Murcia an, vier Tage später geht es zum Abschluss des Trainingslagers gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Eigentlich hatte Werder gegen den FC St. Pauli spielen wollen. Das geplante Duell war aber auf Wunsch von St. Paulis neuem Trainer Fabian Hürzeler gestrichen worden.