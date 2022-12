Wenige Flüchtlinge über Weihnachten nach Thüringen gekommen

Erfurt/Weimar - Über die Weihnachtsfeiertage sind nur wenige Flüchtlinge nach Thüringen gekommen. In der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl waren am Dienstag 1162 Menschen untergebracht, sagte ein Sprecher des Thüringer Landesverwaltungsamtes in Weimar. Einen Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, waren es noch 1068 - über die Weihnachtsfeiertage kamen also 94 Menschen hinzu. In den vergangenen Wochen galt die Unterkunft in Suhl teils als überfüllt. Auch die Kommunen klagten über Probleme, genügend Unterkünfte für die Geflüchteten zu finden.

Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) hatte angekündigt, dass zwischen Weihnachten und Neujahr keine Flüchtlinge an die Kommunen verteilt werden sollen. Daher wurde die Belegungszahl in Suhl vor den Feiertagen gesenkt.

Sollten dennoch zu viele Flüchtlinge in Thüringen ankommen, um sie alle in Suhl unterbringen zu können, ist geplant, die Notunterkunft in Hermsdorf binnen 48 Stunden für den Betrieb vorzubereiten. Sie wurde zwar bereits am 15. Dezember geöffnet, bisher sind dort aber noch keine Flüchtlinge untergebracht. Adams sieht die Nutzung der Halle nur als Notlösung.