Weltkriegsbombe in Wald in Oranienburg entdeckt

Oranienburg - In einem Waldgebiet in Oranienburg ist eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entdeckt worden. Kampfmittel-Experten untersuchten, welche Gefahr von der Bombe ausgehe, sagte eine Sprecherin der Stadt am Montag. Unklar war zunächst, ob sie entschärft oder gesprengt werden muss. Im Laufe dieser Woche soll die Bombe unschädlich gemacht werden, wie die Sprecherin sagte. Sie liege an einer morastigen Stelle und müsse erst freigelegt werden. Sollte ein Sperrkreis um den Fundort in der Nähe einer Schleuse nötig sein, wären nur wenige Anwohner betroffen, allerdings eine Wasser- und Bundesstraße. Spaziergänger hatten die Bombe am Sonntag entdeckt.

Oranienburg nördlich von Berlin gilt wegen starker Bombardierung im Zweiten Weltkrieg als besonders belastet. Dort wurden bereits mehr als 200 Bomben gefunden und unschädlich gemacht.