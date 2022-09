Weltkriegsbombe in Leipzig entschärft

Ein Schild an einem Café weist darauf hin, dass wegen Evakuierung geschlossen wird.

Leipzig - Die auf einer Baustelle in Leipzig gefundene Weltkriegsbombe ist am frühen Mittwochmorgen entschärft worden. „Die Entschärfung war erfolgreich und der Sperrbereich ist mit sofortiger Wirkung aufgehoben“, schrieb die Feuerwehr Leipzig auf Twitter.

Der 100 Kilogramm schwere Sprengkörper war am Dienstagvormittag in der Nähe des Wilhelm-Leuschner-Platzes bei Baggerarbeiten entdeckt worden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Der Fundort liegt direkt neben dem Hauptgebäude der Leipziger Polizeidirektion und in der Nähe des Neuen Rathauses.

In der Innenstadt war am Nachmittag ein Gebiet rund 600 Meter um den Fundort herum abgesperrt worden, Büros, Wohnungen und Geschäfte wurden evakuiert. „Es betrifft die nördliche Hälfte und 7500 Bewohner“, sagte ein Stadtsprecher am Abend.