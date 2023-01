Bremen - Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes haben eine in Bremen gefundene Weltkriegsbombe erfolgreich gesprengt. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, konnten alle betroffenen Menschen am frühen Dienstagmorgen wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. 2500 Menschen im Umkreis des Fundortes mussten zuvor in Sicherheit gebracht werden. Die englische Fliegerbombe war am Montag im Stadtteil Blumenthal gefunden worden. Da der Blindgänger wegen seiner Lage und seines Zustandes nicht entschärft werden konnte, musste er kontrolliert gesprengt werden.

Der 500-Kilogramm-Bombe war auf dem Gelände des ehemaligen Tanklagers Farge entdeckt worden. Das riesige unterirdische Lager wurde im Jahr 1941 fertiggestellt und ist seit einiger Zeit stillgelegt. Zuvor hatte die Bundeswehr dort jahrzehntelang Treibstoffe gelagert.