Erfurt - Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat am Weltkrebstag dazu aufgerufen, Untersuchungen zur Früherkennung von Tumorerkrankungen in Anspruch zu nehmen. „Früherkennungsuntersuchungen sind das wichtigste Hilfsmittel, um tatsächlich rechtzeitig Krebs zu erkennen“, sagte Werner am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Bei einer frühzeitigen Erkennung seien die Heilungschancen am größten. Von den Krankenkassen für bestimmte Altersgruppen finanzierte Früherkennungsuntersuchungen gibt es bei einem Teil der Krebsarten, vor allem bei Brust- und Darmkrebs.

In Thüringen haben nach Angaben des zentralen Landeskrebsregisters im Jahr 2021 gut 12 200 Erwachsene die Diagnose Krebs erhalten. In jenem Jahr starben laut Statistischem Landesamt mehr als 6700 Menschen an den Folgen einer Krebserkrankung, das waren fast ein Fünftel der insgesamt 34.830 Sterbefälle. Neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehört Krebs zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland.