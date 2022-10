Weiterer Prozess um Fußball-Fangruppierung „Jungsturm“

Gera - Vor dem Landgericht Gera beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) ein weiterer Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der Fußball-Fangruppierung „Jungsturm“. Nach Angaben des Landgerichts legt die Staatsanwaltschaft in dem Verfahren acht Angeklagten zur Last, an einem Überfall auf Fans des FC Carl Zeiss Jena beteiligt gewesen zu sein. Sie sollen die Jena-Fans im Dezember 2018 am Bahnhof in Saalfeld angegriffen und ihnen dabei Schals, Mützen und Jacken entwendet zu haben. Die Angeklagten sind nach Gerichtsangaben zwischen 19 und 28 Jahre alt. Sie müssen sich wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlichen Raubs, der gefährlichen Körperverletzung und des Landfriedensbruchs verantworten.

Beim „Jungsturm“ handelt es sich um eine Fan-Gruppierung aus dem Umfeld des FC Rot-Weiß Erfurt, in der sich nach früheren Erkenntnissen der Ermittler auch Rechtsextreme versammelt hatten. Im Zuge eines ersten Prozesses gegen Angehörige dieser Gruppe hatte das Landgericht Gera den „Jungsturm“ Anfang 2021 als kriminelle Vereinigung eingestuft. Jena-Fans gelten als eher links-orientiert.