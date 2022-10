Weiter steigende Zahl von Corona-Infektionen bei Schülern

Hannover - Die Zahl der gemeldeten Coronainfektionen unter Schülerinnen und Schülern in Niedersachsen ist die dritte Woche in Folge gestiegen. In der vergangenen Woche waren es 4884 Infektionen, wie das Kultusministerium in Hannover am Freitag mitteilte. Dies seien knapp 300 mehr als in der Woche zuvor.

Auch sei die Zahl der infizierten Lehrkräfte in der vergangenen Woche auf 1339 gestiegen. Hinzu kommen 465 Coronainfizierte unter den sonstigen Beschäftigten der Schulen. Vergleichswerte der vergangenen Wochen zeigen auch hier einen ansteigenden Trend. Demnach sei die Zahl der infizierten Lehrkräfte im Vergleich zur Woche davor um 274 gestiegen.

Rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler gehen auf die Schulen in Niedersachsen, mehr als 100.000 Menschen arbeiten dort. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Beschäftigte können pro Woche bis zu zwei Corona-Tests erhalten. Eine Masken- und Testpflicht gilt nicht mehr.