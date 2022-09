Weimars Stadtoberhaupt kehrt ins historische Rathaus zurück

Weimar - Nach knapp achteinhalb Jahren Leerstand zieht in das historische Rathaus in Weimar wieder Leben ein. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wird das neugotische Gebäude auf der Westseite des Marktplatzes wieder Sitz des Oberbürgermeisters, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Mit dem Stadtoberhaupt ziehen in dieser Woche auch mehrere Ämter um. Ab kommenden Dienstag habe das historische Rathaus für den regulären Dienstbetrieb geöffnet. Das zeitweise als Interims-Rathaus genutzte ehemalige Wilhelm-Ernst-Gymnasium werde weiterhin von der Stadtverwaltung genutzt.