Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht in der Energiewende große Chancen für die Nordseeregion. „Die Nordsee und die Nordseeküste werden das Powerhouse für die Energiewende werden - das gilt für die Niederlande und das gilt insbesondere auch für Deutschland“, sagte der SPD-Politiker am Freitag nach einer zweitägigen Reise in die Niederlande. Beide Länder müssten daher einen besonderen Beitrag für einen schnellen Umbau der Energieversorgung leisten. „Wir brauchen eine gemeinsame Netzplanung zwischen Deutschland und den Niederlanden, wir brauchen eine Abstimmung bei den geplanten Offshore-Windparks auf beiden Seiten und wir brauchen eine gemeinsame Wasserstoffstrategie“, sagte Weil.

Das Ziel sei eine sichere, saubere und bezahlbare Energieversorgung. „Das ist wichtig für das Erreichen der Klimaneutralität bei gleichzeitiger Sicherung der Wirtschaftsstandorte“, sagte der Regierungschef, der in Den Haag unter anderem den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte getroffen hat.